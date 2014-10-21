"Укрзализныця" разрывает договор на 1 млрд гривень с компанией «Укрлизинг»

В частности, среди крупнейших сделок, заключенных предыдущим руководством, которые приходится разрывать, обязательства «Укрзализныци» перед совместным предприятием «Укрлизинг», в которое было «накачано» около миллиарда бюджетных средств», - сообщил на пресс-конференции начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов.

В то же время он отметил, что «Укрзализныця» также намерена разорвать отношения с компаниями "Премьер Лизинг" и "Евроинвестстрой", в связи с чем ранее обратилась в правоохранительные органы, которые по сей день затягивают рассмотрение этих дел.

«Нами были предоставлены соответствующие исковые заявления, мы обратились в правоохранительные органы, аналогичная ситуация и по «Премьер Лизингу», однако по этим действительно вопиющим фактам реакции пока нет», - сообщил Титов.

Кроме того, Титов сообщил, что после попытки расторгнуть невыгодный договор с одной логистической компанией, название которой он не уточнил, и которая имеет задолженность перед «Укрзализныцей» на сумму около 127 млн грн, ведомство подало исковое заявление о взыскании с компании средств. После этого железнодорожная госадминистрация получила депутатский запрос о целесообразности расторжения договора. По сути, ставился вопрос «почему этой компании мешают работать?».

"Выясняется, что на протяжении 2012 года депутат, подавший обращение, фигурировал в документах в качестве коммерческого директора этой компании», - сказал Титов, также не назвав имени автора запроса.

«У нас существует масса контрагентов-недоброжелателей, с которыми предыдущее руководство заключало договоры на сумасшедшие суммы…Естественно, собственники данных предприятий всячески пытаются блокировать нашу деятельность по расторжению таких контрактов, поскольку никто не хочет терять свои деньги», - подытожил начальник правового департамента "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Донецкая, Львовская и Одесская железные дороги заключили договоры с компанией "Премьер Лизинг" на поставку 350 локомотивов. Договоры с лизингодателем на приобретение локомотивов были заключены на семь лет с выплатой 9,5% годовых. Однако позже "Укрзализныця" перевела отношения с данной компанией в судебную плоскость из-за того, что "Премьер Лизинг" получал авансовые платежи, однако при этом не поставлял продукцию, в связи с чем ведомство заморозило все платежи.