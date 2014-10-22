Приднепровская железная дорога почти вдвое увеличила продажу билетов через Интернет

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в Интернете на Приднепровской железной дороге (ПЖД) в январе-сентябре 2014 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 1,9 раза – до 1,34 млн билетов с 691,3 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период пассажиры ПЖД оформили 4,83 млн проездных документов, из которых 1,34 млн – через Интернет. «По сравнению с прошлым годом спрос на билеты, оформленные онлайн, вырос почти вдвое - за 9 месяцев 2013 года с помощью Интернета пассажиры оформили 691,3 тыс. проездных документов», – сказано в сообщении.

Всего за 9 месяцев текущего года Приднепровская магистраль перевезла 9,17 млн пассажиров в дальнем сообщении.

«Все большую популярность приобретают и электронные проездные документы (ЭПД), которые можно распечатать самостоятельно, минуя билетную кассу, и предъявить проводнику при посадке на поезд», - подчеркивает пресс-служба.

Так, в январе-сентябре текущего года ПЖД оформила 679,7 тыс. электронных билетов, дающих право на проезд без захода в железнодорожные кассы, что почти в 69 раз больше, чем за аналогичный период 2013 года, когда было оформлено всего 9,9 тыс.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, продажи железнодорожных билетов через Интернет на ПЖД в январе-августе 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года почти вдвое – до 1,2 млн билетов с 606,7 тыс.

Электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.