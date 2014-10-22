РЖД признали, что Moody's понижением рейтинга закрыл для них западные финансы

Понижение агентством Moody's рейтинга ОАО "Российские железные дороги" ограничивает свободу действий компании на западных финансовых рынках и вынуждает искать капитал в другом месте, заявил на пресс-конференции президент РЖД Владимир Якунин, передает ПРАЙМ.

"Конечно, это влияет на свободу нашей работы на финансовых рынках Запада и не улучшает, не оздоравливает ситуацию. Поэтому мы вынуждены смотреть на другие рынки, работу будем продолжать. Будем продолжать и работу с инвесторами в Европе", - сказал он.

Читайте такжеАгентство Moody's понизило кредитный рейтинг РоссииПри этом Якунин заметил, что на сегодняшний день инвесторы не утратили интерес к проектам и бумагам РЖД. По его словам, в ближайшее время специалисты компании намерены встретиться с инвесторами.

Ранее Якунин говорил, что санкции против российских банков негативно влияют и на РЖД.

Глава РЖД также отметил, что понижение рейтинга компании было ожидаемым. "С возникновением санкций и понижением рейтинга России, естественно, понижаются рейтинги всех крупных компаний, которые привязаны к российскому суверенному рейтингу. На самом деле это продолжение санкций", - считает он.

Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков РоссииНакануне Moody's понизило приоритетный необеспеченный рейтинг РЖД, а также приоритетные необеспеченные рейтинги находящихся в обращении долговых обязательств компании до Baa2 с Baa1 с "негативным" прогнозом. Moody's указывает на высокую степень зависимости РЖД от поддержки со стороны государства.