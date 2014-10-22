РЖД признали, что Moody's понижением рейтинга закрыл для них западные финансы
Глава РЖД отметил, что понижение рейтинга компании было ожидаемым.
Понижение агентством Moody's рейтинга ОАО "Российские железные дороги" ограничивает свободу действий компании на западных финансовых рынках и вынуждает искать капитал в другом месте, заявил на пресс-конференции президент РЖД Владимир Якунин, передает ПРАЙМ.
"Конечно, это влияет на свободу нашей работы на финансовых рынках Запада и не улучшает, не оздоравливает ситуацию. Поэтому мы вынуждены смотреть на другие рынки, работу будем продолжать. Будем продолжать и работу с инвесторами в Европе", - сказал он.
Читайте такжеАгентство Moody's понизило кредитный рейтинг РоссииПри этом Якунин заметил, что на сегодняшний день инвесторы не утратили интерес к проектам и бумагам РЖД. По его словам, в ближайшее время специалисты компании намерены встретиться с инвесторами.
Ранее Якунин говорил, что санкции против российских банков негативно влияют и на РЖД.
Глава РЖД также отметил, что понижение рейтинга компании было ожидаемым. "С возникновением санкций и понижением рейтинга России, естественно, понижаются рейтинги всех крупных компаний, которые привязаны к российскому суверенному рейтингу. На самом деле это продолжение санкций", - считает он.
Читайте такжеMoody's понизило рейтинги крупнейших банков РоссииНакануне Moody's понизило приоритетный необеспеченный рейтинг РЖД, а также приоритетные необеспеченные рейтинги находящихся в обращении долговых обязательств компании до Baa2 с Baa1 с "негативным" прогнозом. Moody's указывает на высокую степень зависимости РЖД от поддержки со стороны государства.