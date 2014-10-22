И. о. главы "Укрзализныци" подтвердил легальность найденных в его квартире денег

"Да, у меня в квартире были деньги , которые я по первой же просьбе предъявил сотрудникам СБУ. Нет, деньги не были спрятаны в ванной комнате - у меня в квартире двухуровневая сейфовая система, денег было менее 1 млн (долл. – УНИАН). Да, я предоставил справку о том, что деньги, почти в два раза большем объеме, ранее были на моем банковском счете", - написал Бланк на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что «Укрзализныця» всегда была открыта к сотрудничеству с СБУ и продолжает вести совместную борьбу с искоренением коррупции. В частности, в качестве примера Бланк напомнил, что именно с подачи «Укрзализныци» силами СБУ была проведена операция по задержанию с поличным начальника центрального железнодорожного вокзала в Киеве, так как ранее комиссия «Укрзализныци» выявила многочисленные факты коррупции на предприятии. В свою очередь, непосредственно с подачи СБУ «Укрзализныця» осуществила переход на конкурсный отбор агентов по продаже электронных билетов, «ликвидировав коррупционную узурпацию этого канала».

«Да, я совсем не бедный человек, за 13 лет в статусе инвестиционного банкира объем проведенных мною сделок исчисляется миллиардами долларов. И если бы я был неудачливым бизнесменом, какой был бы смысл доверять мне финансы крупнейшей госмонополии?», - отметил и. о. главы железнодорожной госадминистрации.

Вместе с тем, он опроверг наличие у него недвижимости или сбережений за границей, однако сообщил о легальном приобретении недвижимости и других материальных благ на территории Украины.

"Да, у меня несколько квартир, участок и дом в Киеве, несколько автомобилей, корпоративные права и ценные бумаги. Все это, безусловно, отражено в моей декларации о доходах за 2013 год. Никаких существенных приобретений в 2014 году я не делал. Нет, у меня не в каждой комнате 84-дюймовый телевизор, но один есть", - подытожил Бланк.

Читайте такжеКомиссия продлила проверку «Укрзализныци» до 7 ноября Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая должна завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» до 7 ноября. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

16 октября представители Службы безопасности Украины провели обыски центрального офиса "Укрзализныци", здания структурного подразделения "Укрзализныци" - государственного предприятия "Укрзализнычпостач", частных помещений их руководителей, изъяв более 7 млн грн и 1 млн долларов наличными.

Начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов в ответ на такие действия заявил, что в ходе обыска СБУ центрального здания «Укрзализныци», никаких денежных средств в кабинетах руководства ведомства обнаружено не было, а найденные у Бланка средства могут быть честно заработанными и задекларированными. Кроме того, он также отметил, что непосредственно сама "Укрзализныця" выступила инициатором уголовных производств, в рамках которых представители СБУ проводили обыски.

Глава «Укрзализнычпостач» Александр Лозинский выразил мнение, что данные обыски могли быть инициированы предыдущей властью или Российской Федерацией.