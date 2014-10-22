«Укрзализныця» недополучила более 300 млн гривень за перевозки льготников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2014 года недополучила более 300 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, задолженность облгосадминистраций перед "Укрзализныцей" составляет 168,2 млн грн., тогда как сумма компенсации составила лишь 40,2% от необходимой; задолженность Министерства образования и науки за проезд студентов - 100,7 млн грн (компенсировано 15,6%), тогда как за проезд детей от 6 до 14 лет сумма недополученных средств составляет 31,2 млн грн.

Согласно сообщению, в настоящее время уровень расчетов с железными дорогами за перевозку льготников крайне низок. Так, Юго-Западная железная дорога ожидает 113,6 млн грн за перевозку льготников, которых перевезла на сумму более 141,9 млн грн. Южная железная дорога за указанный период получила всего 27,9% компенсации от местных бюджетов и ожидает возмещения своих расходов на сумму 54,5 млн грн. Львовская железная дорога перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 82,9 млн грн и получила компенсацию от местных бюджетов в размере 35,7% от необходимой суммы. Приднепровская магистраль предоставила услуги на 61,7 млн грн, а сумма компенсаций составила 39,9% от суммы оказанных услуг.

Одесская железная дорога перевезла льготников на 42,3 млн грн, сумма возмещения расходов составила 39,9% от необходимой суммы.

Наибольший процент компенсации получила Донецкая магистраль – 42,1%, предоставив услуги по перевозке льготников на сумму 27,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования. При этом «Укрзализныця» продолжает за свой счет реализовывать программу развития скоростного движения, модернизировать инфраструктуру, выплачивать кредиты, ремонтировать вокзалы, перевозить пассажиров по сниженным тарифам.