Для восстановления дорог Донбасса хотят использовать 500 млн евро кредита от Германии

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает реализовать отдельные проекты по возобновлению работы транспортной системы на Донбассе в рамках предоставления 500 млн евро кредитных гарантий от Германии, сообщила пресс-служба министерства.

Об этом шла речь в ходе встречи специалистов ведомства во главе с заместителем министра инфраструктуры Владимиром Корниенко с немецкой делегацией.

По словам Корниенко, несмотря на многочисленные разрушения транспортной инфраструктуры на Донбассе, удается обеспечивать сравнительно стабильную перевозку грузов и пассажиров, преимущественно по железной дороге.

«Важно не прерывать сообщение людей, которые там остались, с остальной Украиной. И наша задача, несмотря на повреждения, обеспечить работу транспортной системы», - цитирует пресс-служба замминистра.

По информации Корниенко, значительным разрушениям подверглись железнодорожные и автомобильные мостовые переходы, некоторые из которых удалось временно восстановить, в частности, с использованием понтонных конструкций, а некоторые объекты уничтожены полностью и не подлежат восстановлению. В связи с этим Мининфраструктуры в первую очередь ориентируется на получение восстановительных материалов и техники в рамках сотрудничества с Германией. Министерство готово предоставить перечень объектов, восстановление которых в среднесрочной перспективе может быть профинансировано в рамках кредитных гарантий Германии.

По словам руководителя немецкой делегации, представителя Федерального министерства экономики и энергетики Ганса-Йоахима Генкеля, 500 млн евро кредитных гарантий выделяются на восстановление в первую очередь социальных объектов инфраструктуры Донбасса. Предполагается, что такие гарантии поспособствуют привлечению кредита, время покрытия которого составит 12-15 лет под процент значительно ниже рыночного.

При этом Генкель отметил, что до начала реализации задуманного еще предстоит разработать процедуру заключения кредитных договоров.

Читайте такжеКабмин до конца октября хочет разобраться с финансами на восстановление ДонбассаКак сообщал УНИАН, по инициативе канцлера Ангелы Меркель Германия выделит 25 млн евро на строительство жилья для вынужденных переселенцев и 500 млн евро кредитных гарантий на восстановление инфраструктуры Донбасса.

В Харькове за средства немецкого правительства построят городок из модульных домов для 400 вынужденных переселенцев из Донбасса. Кроме того, в Харьков прибудет гуманитарный груз из Германии.

6 октября в СНБО сообщили, что Министерство экономического сотрудничества и развития Германии отправило в Украину груз с гуманитарной помощью на общую сумму около 12 млн долл. для восточных регионов страны.

7 октября гуманитарная помощь из Германии, состоящая из 112 грузовых автомобилей, прошла таможенное оформление и попала в Украину. Распределение немецкого гуманитарного груза, который следует на восток, проходит под контролем Красного Креста и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.