Железнодорожники восстановили поврежденные из-за пожара дома в Черкасской области

Строительные подразделения Одесской железной дороги (ОЖД) полностью восстановили жилые дома, которые были повреждены 22 августа вследствие пожара на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области из-за возгорания цистерн с нефтью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), инцидент произошел из-за поломки оси колесной пары в вагоне, принадлежащему частной структуре - Полтавскому горно-обогатительному комбинату.

«Несмотря на то, что вагон не принадлежал железной дороге, отрасль не осталась в стороне от проблем жителей города Городище и уже через месяц на месте пожарищ появились совершенно новые дома и хозяйственные объекты», - сказано в сообщении.

В частности, в результате пожара три жилых дома, летняя кухня, частный магазин и станция технического обслуживания были полностью разрушены. «Железнодорожники вернули хозяевам жилье и утраченные подсобные здания, возвели все шесть объектов практически «с нуля», - подчеркивается в сообщении.

Читайте также"Укрзализныця" возобновила движение поездов после аварии на ЧеркащинеСогласно сообщению, железнодорожники построили жилые дома из кирпича на бетонном фундаменте, установили металлопластиковые окна и деревянные двери, а также утеплили возведенные здания и выполнили ряд других работ.

Кроме того, железнодорожники заасфальтировали дорогу на улице Героев Чернобыля, а также вычистили от нефтепродуктов колодцы и канаву.

В восстановительных работах были задействованы пять строительных подразделений ОЖД.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в 6:04 на перегоне Корсунь – Городище в Черкасской области сошли с рельсов вагоны с нефтью, в результате чего произошло возгорание 11 цистерн. Всего в составе грузового поезда №1468 было 35 цистерн с грузом, который следовал со станции Дрогобыч Львовской железной дороги до станции Кагамлыкская Южной железной дороги.

В связи с данным инцидентом «Укрзализныця» изменила маршрут курсирования более 20 пар пассажирских поездов. В то же день руководство ведомства поручило железнодорожникам в оперативном порядке восстановить поврежденные вследствие пожара объекты инфраструктуры, ремонтные работы были начаты 23 августа.