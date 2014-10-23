«Укрзализныця» обжалует решение суда о взыскании с ПЖД более 12 млн гривень

В пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что железнодорожная госадминистрация требует привлечь к дисциплинарной ответственности судей хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, грубо нарушивших нормы материального и процессуального права в ходе рассмотрения дела между Приднепровской железной дорогой и компанией «РВ Транс». В частности, данная компания потребовала взыскать с Приднепровской магистрали материальный ущерб из-за схождения вагонов в 2012 году.

«Такие действия судей приводят к необъективным приговорам и дестабилизируют работу всего железнодорожного транспорта Украины. Соответствующее письмо-обращение было направлено в Высшую квалификационную комиссию судей Украины», - подчеркивает «Укрзализныця».

В частности, «Укрзализныця» объяснила свое несогласие с позицией судей тем, что назначенное на 22 октября рассмотрение данного дела в апелляционном суде Днепропетровской области без всякого уведомления Приднепровской железной дороги было перенесено и состоялось 6 октября, по итогам которого без участия представителей ПЖД суд вынес решение взыскать с дороги более 12 млн грн.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в нарушение законодательства, без уведомления ПЖД, был изменен состав коллегии судей.

«Такие незаконные действия судей угрожают не только финансовой стабильности железнодорожного транспорта, но и финансовому благополучию Украины… Это решение суда ставит под сомнение беспристрастность представителей Фемиды и вызывает подозрение в сговоре с заинтересованными лицами», - подчеркивает «Укрзализныця».

Читайте такжеПЖД к зиме отремонтировала более 77 км путейТакже сообщается, что в связи с тем, что компания-истец зарегистрирована за пределами территории Украины, средства госпредприятия должны быть перечислены на иностранные счета. В этой связи Приднепровская железная дорога обратилась в суд кассационной инстанции и прокуратуру Днепропетровской области с просьбой отменить данное решение.

«Укрзализныця» обращается к высшему руководству страны с просьбой, как можно скорее навести порядок в правоохранительных органах и судебной системе и искоренить судей, которые, нарушая присягу, обогащаются за счет государства, а со своей стороны ведомство будет всесторонне способствовать любым расследованиям, которые ведутся или будут вестись в железнодорожной отрасли Украины», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 16 октября представители Службы безопасности Украины провели беспрецедентные обыски административных зданий "Укрзализныци" и частных помещений ее руководителей, изъяв более 7 млн грн и 1 млн долларов наличными.

Начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов в ответ на такие действия заявил, что в ходе обыска СБУ центрального здания «Укрзализныци», никаких денежных средств в кабинетах руководства ведомства обнаружено не было, а найденные у и. о. главы «Укрзализныци» Максима Бланка средства могут быть задекларированными. В свою очередь, Бланк подтвердил наличие в своей квартире денег, обнаруженных в ходе обыска, и предоставил справку о происхождении этих средств. Кроме того, Титов отметил, что непосредственно сама "Укрзализныця" выступила инициатором уголовных производств, в рамках которых представители СБУ проводили обыски.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.